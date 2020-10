MILANO – Il pareggio raggiunto dalla Roma in extremis contro il suo Milan, a San Siro, non lascia l’amaro in bocca a Stefano Pioli che ha solo parole d’elogio per i suoi ragazzi, primi in classifica: “Sono soddisfatto della prestazione – dice l’allenatore rossonero ai microfoni di Sky – non è questo il momento di guardare la classifica. E’ chiaro che i miei giocatori non erano soddisfatti, perché abbiamo fatto una gara di ottimo livello e i rimpianti ci sono . Ci abbiamo creduto e provato fino alla fine, contro un squadra molto forte che sapevamo di Advertisements

Pioli: “Ambiente positivo nel Milan”

Sapere della positività al Coronavirus di Donnarumma e Hauge non è stato facile, a poche ore dalla partita: “Questa giornata ci ha lasciato la preoccupazione che vive tutta la società in questo momento. Siamo controllati tutti i giorni o quasi, purtroppo però non siamo esenti da una situazione che sta colpendo tutti. Stiamo facendo il massimo, siamo ligi alle regole, la società ci sta aiutando. In un momento così difficile per tutti è molto importante che si continui i giocare, per dare un po’ di svago ai tifosi e agli sportivi. Mille tifosi sono pochi ma oggi si è sentita la differenza, è un passo indietro e non è facile”. Tatarusanu, vice di Donnarumma, ha commesso un errore in uscita sul gol di Dzeko: “Gli errori fanno parte del calcio, Tatarusanu ha sbagliato i tempi di uscita. E’ un portiere forte, al debutto, qualcosina può avere pagato. La prestazione della squadra è stata attenta, generosa e di spirito. Lavoriamo su ogni partita e in preparazione alla prossima”. Nessuna parola sui contestati rigori concessi dall’arbitro Giacomelli: “Non voglio commentare”, taglia corto Pioli. Il Milan, nonostante il pareggio, si gode il primo posto: “C’è un ambiente positivo con grande sintonia, siamo tutti nella stessa direzione e credo sia giusto sottolineare lo spirito della squadra, sempre generoso. Non siamo secondi a nessuno in questo“.