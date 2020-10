“È importante non essere soddisfatti del risultato, significa che ci stiamo preparando per fare meglio”. Stefano Pioli approva l’atteggiamento dei suoi ragazzi, rammaricati per il 3-3 contro la Roma dopo essere stati per tre volte in vantaggio. “Dobbiamo ambire a dare il meglio, a fare il massimo, e cercare di mettere in campo la migliore prestazione possibile. Siamo usciti dal campo con rimpianto perché era una partita che si poteva vincere e ci abbiamo provato fino alla fine, ma siamo usciti dal campo anche con la consapevolezza che è la strada giusta da seguire“. Domani si torna a

giocare in: dopo aver vinto a Glasgow, ilriceve a San Siro lo. “È un girone tosto, difficile, che ci metterà alla prova e che ci dovrà vedere confermare le nostre prestazioni di alto livello perché abbiamo davanti avversari di valore. Lo Sparta Praga ha vinto sempre in campionato e col Lille stava facendo una buonissima partita prima di rimanere in dieci. Giocano un calcio moderno, con ritmo, con intensità, un avversario che sarà difficile da superare“.

“Ho parlato con Tatarusanu, così come ho fatto con tutta la squadra con cui ho analizzato l’ultima partita. Ho piena fiducia in lui e anche i suoi compagni. I giocatori devono aiutarsi sempre, dobbiamo continuare così. La formazione di domani? Non la sanno ancora nemmeno i giocatori. Sto facendo diverse valutazioni, abbiamo ancora due allenamenti. Dalot è stato preso per giocare sia destra che a sinistra. Ibrahimovic? Dopodomani avremo subito un’altra partita importante a Udine. Se chiedo a Ibra se se la sente di giocare mi dirà sempre di sì, come tutti i miei giocatori. Non mi piace parlare di turnover, io ho tanti titolari. Domani schiererò la formazione migliore, ci stiamo preparando al meglio per affrontare lo Sparta. Sono molto contento per questa decisione. Franco è una leggenda del Milan e saprà trasmettere i valori giusti – ha detto a proposito della nomina di Baresi a vice presidente onorario – Non vedo l’ora che venga qui a Milanello a parlare con me e con la squadra. È importante avere in società tanta gente che sappia cosa sia il Milan“.

