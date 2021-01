“Gli ultimi due allenamenti sono stati i migliori da tanto tempo perché siamo tornati a essere un gruppo con più calciatori e perché la squadra ha saputo mantenere il proprio atteggiamento deciso e determinato, sapendo che non eravamo contenti degli ultimi risultati. Abbiamo giocato col piglio di chi non è lì per caso ma che merita di stare dov’è” ha aggiunto l’allenatore del Milan, bersagliato dai social per l’ennesimo rigore a favore.

Pioli: “Solo l’Atalanta ci ha messo in difficoltà”

“Non eravamo contenti della prestazione con l’Atalanta, l’unica squadra che ci ha messo in difficoltà in questa stagione. Con le altre ce la siamo giocata. Le partite vanno sempre conquistate, senza l’ingenuita’ che ci e’ costato il gol del Bologna avevamo fatto cio’ dovevamo fare contro una squadra che non regala niente e che gioca con intensita’. Noi abbiamo creato tanto, e’ una vittoria che ci da’ fiducia e che ci fa esultare perche’ abbiamo finito bene una settimana difficile. Rebic? Non e’ stato molto fortunato all’inizio perche’ e’ stato infortunato, poi positivo al Covid: sono tutte cose che tolgono un po’ di condizione ma le sue caratteristiche sono importanti per noi. Leao? Non è più una sorpresa, ha questo potenziale, adesso che si è scoperto deve fare questo tipo di prestazioni. Mi sta piacendo molto il fatto che adesso è molto più dentro la partita. Se c’è da difendere difende, se c’è da far fallo fa fallo. Qualche mese fa entrava e usciva dalla partita con più facilità. Abbiamo tanti giocatori forti, è bene che si facciano trovare pronti” ha concluso.