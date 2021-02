MILANO – La via che ha permesso al Milan di essere la migliore squadra della Serie A per otto mesi, da giugno a gennaio, non è facile da abbandonare. Soprattutto in un momento così delicato. Il Milan ha vissuto mesi esaltanti e cavalcando l’euforia di tutto l’ambiente ha saputo superare molti ostacoli, in primis infortuni e assenze per Covid. Come si suol dire, alla fine il destino ha presentato il

conto: erano già diverse settimane che i rossoneri avevano difficoltà, raggiungevano il risultato, ma che qualcosa stesse girando meno bene rispetto ai mesi scorsi era evidente. Domani ci sarà il ritorno con la, domenica la difficile trasferta all’Olimpico contro la: due gare da non sbagliare e per questopercorrerà ancora la strada conosciuta, quella che ha permesso al Milan di spiccare il volo e ambire a qualcosa di più del semplice quarto posto. Dunque avanti col 4-2-3-1, ma Pioli sta pensando a delle novità.