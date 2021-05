Milan, primo pass Champions conquistato: è festa per le ragazze di Ganz!

Il Milan Femminile approda per la prima volta nella sua storia nella Champions League Femminile! Alla squadra di Maurizio Ganz è bastato pareggiare 0-0 al ‘Ricci‘ di Sassuolo contro le neroverdi di Gianpiero Piovani per staccare il ‘pass‘ per la principale competizione europea. Proprio le emiliane erano le antagoniste principali per l’accesso in UWCL.

