MILAN – Allarme Coronavirus rientrato per tre giocatori del Milan che tornano a disposizione di Pioli: Rebic e Krunic si sono negativizzati, mentre Hernandez era un falso positivo. Lo ha comunicato lo stesso club rossonero con una nota ufficiale: “AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica Advertisements Theo Hernandez era un falso positivo. Fornita la documentazione alle autorità sanitarie competenti, il giocatore può riprendere regolarmente gli allenamenti”.