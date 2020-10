MILANO – Pareggio spettacolare tra Milan e Roma a San Siro: i rossoneri capolisti vengono ripresi per tre volte dalla squadra di Fonseca. In vantaggio dopo appena 2′ grazie al solito Ibrahimovic, il Diavolo subisce il pareggio di Dzeko al 14′. A inizio secondo tempo Saelemakers riporta sopra la squadra di Pioli, poi Veretout fa 2-2 su rigore. Sempre dagli undici metri, però, arriva la doppietta di Ibrahimovic; il gol del definitivo 3-3 lo segna Kumbulla in spaccata.

MILAN-ROMA 3-3: NUMERI E STATISTICHE

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers (28′ st Krunic), Calhanoglu, Leao (27′

st Castillejo); Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Jungdal, Dalot, Tonali, Conti, Kalulu, Diaz, Maldini, Colombo, Duarte. Allenatore: Pioli

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Mancini, Ibañez; Karsdorp (21′ st Bruno Peres), Veretout (41′ st Villar), Pellegrini (31′ st Cristante), Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Lopez, Farelli, Juan Jesus, Santon, Fazio, Mayoral, Perez, Providence. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

MARCATORI: 2′ pt Ibrahimovic (M), 14′ pt Dzeko (R), 2′ st Saelemaekers (M), 26′ st rig. Veretout (R), 34′ st rig. Ibrahimovic (M), 39′ st Kumbulla (R)

NOTE: Ammoniti: Leao, Ibrahimovic, Hernandez (M); Pedro, Cristante (R). Recupero: 0′ e 4′

Fonte tuttosport.com

