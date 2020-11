MILANO – Buone notizie dall’infermeria del Milan. Alexis Saelemaekers, uscito alla fine del primo tempo della sfida contro il Verona e costretto a lasciare il ritiro del Belgio, si è rivisto oggi in campo per gli allenamenti dei rossoneri rimasti a Milano. L’esterno ha smaltito l’infiammazione al pube e sarà convocabile per la trasferta di domenica sera a Napoli.

Fonte tuttosport.com