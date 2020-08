Ibra torna “a casa2. Così chiama Milano, lui che il Milan lo ha scelto come la tappa ideale per completare il suo giro del mondo palla al piede. Dopo l’accordo per restare a lavorare con Pioli, il fuoriclasse svedese è atterrato a Linate, lasciandosi andare a dichiarazioni entusiastiche: “Sono molto felice di essere di nuovo qui. Finalmente tutto è ok e finalmente sono tornato dove mi sento a casa, adesso bisogna lavorare e portare risultati”.

Chi pensa siano le solite frasi di faccita non conosce Ibrahimovic, che già veste nuovamente i colori rossoneri: “Sono molto felice di essere di nuovo qui. Finalmente tutto è ok e finalmente sono tornato dove mi sento a casa, adesso bisogna lavorare e portare risultati.

Non sono qui per essere una mascotte, sono qui per portare risultati e aiutare la squadra, il mister e il club per riportare il Milan dove deve essere. Negli ultimi sei mesi abbiamo fatto bene ma non abbiamo vinto niente. C’è la possibilità di iniziare, lavorando duramente, facendo sacrifici per arrivare agli obiettivi”.

Insomma, una dichiarazione d’intenti a tutti gli effetti. Puntando ovviamente su se stesso. Ma non solo: “Come sto? Sto bene, in forma. Spero di vedere i tifosi presto allo stadio. La squadra ha bisogno dei tifosi, facciamo saltare i tifosi a San Siro. Forza Milan, sempre”.Fonte www.repubblica.it

