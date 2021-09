Riecco Milan-Venezia a San Siro. E torna subito alla mente uno degli episodi più incredibili della storia recente della Serie A. Il 7 novembre 1999, in un pomeriggio alla Scala del Calcio, il Milan fatica per un tempo intero contro un Venezia ben messo in campo. Nella ripresa, però, Bierhoff al 55′ apre le marcature e Weah raddoppia dodici minuti dopo. Partita finita, si attende solo il gol di Shevchenko per la classifica marcatori. E l’occasione arriva.