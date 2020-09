MILANO – Prosegue con un’altra vittoria in amichevole la marcia di avvicinamento del Milan alla nuova stagione. I rossoneri si sono imposti per 3-1 sul Brescia, nella gara disputata a Milanello. Si è trattato dell’ultimo test per gli uomini di Pioli in vista dell’esordio nei preliminari di Europa League, il 17 settembre in Irlanda contro lo Shamrock. Il tecnico ha preferito tenere a riposo Zlatan Ibrahimovic, reduce da una botta rimediata in allenamento. Niente di preoccupante, lo svedese contro i Rovers ci sarà.



Milan in vantaggio al 40′ con un colpo di testa vincente di Kessié su calcio d’angolo. Al 49′ il raddoppio porta la firma del giovane Colombo, anche oggi in evidenza. Nella ripresa tris di Castillejo al 61′. Al 74′ la rete del Brescia con Ghezzi, che ha battuto il neo acquisto rossonero Tatarusanu. Nel finale esordio anche per Tonali, che ha subito ritrovato da ex la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio: un’emozione in più per il nuovo numero 8 del Milan.

Rebic riscattato dall’Eintracht

L’altra buona notizia è il riscatto Ante Rebic. Il croato, arrivato in prestito dalla scorsa estate, è stato acquisito a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. “Ante prosegue la sua storia in rossonero dopo aver collezionato 30 presenze e 12 gol nella stagione 2019/20 – si legge nella nota del Milan – risultando il miglior marcatore della squadra. Rebic vestirà la maglia numero 12”.

