L’ex napoletano – un gol in 91 minuti con i francesi prima di fermarsi per un problema muscolare – è una pista sempre aperta. Mentre il trascinatore della squadra di Rudi Garcia (15 gol e 7 assist) ha il contratto in scadenza e si candida come golosa opportunità. «Più che Milik, vedo Depay in bianconero», racconta Yvan Le Mée, manager di Ferland Mendy del Real Madrid e agente tra i più intraprendenti di Francia.

Stadi chiusi, ma televisioni sintonizzate. Domani in Francia va in scena il derby degli Olympique tra Marsiglia e Lione. La Juventus sicuramente si collegherà sul Vélodrome tramite Dazn (diretta ore 21), ma seguirà la sfida da un’altra angolazione: quella degli attaccanti. OM-OL è anche Arkadiusz Milik contro Memphis Depay. Giocatori diversi e in situazioni differenti, il polacco e l’olandese, però entrambi nel mirino dei campioni d’Italia per l’estate.

Buongiorno Le Mée. Perché pensa più a Depay che a Milik per la Juventus?

«Perché il Marsiglia, salvo necessità economiche, non credo che si priverà di Milik dopo appena sei mesi. Il club ha fatto uno sforzo importante per portare a termine la complessa operazione con il Napoli. Poi, ovvio, nel calcio mai dire mai… Depay, invece, è a scadenza. Non è un mistero che l’olandese voglia raggiungere Koeman al Barcellona. Però i catalani hanno molti attaccanti e poca possibilità di spesa: non è detto che riescano accontentare il proprio allenatore. I parametri zero sono una delle specialità di Paratici e Depay mi sembra perfetto per i bianconeri e per giocare con Cristiano Ronaldo. Però…».

Però…

«Juventus e Lione hanno ottimi rapporti e in questo caso potrebbe essere un problema. Non credo che i bianconeri ingaggeranno un giocatore a parametro zero dai francesi. Piuttosto mi immagino un compromesso».

Cioè?

«De Sciglio è in prestito al Lione e sta facendo bene. Un’idea potrebbe essere indennizzare i francesi per Depay attraverso la cessione gratuita del terzino, che ha soltanto un anno di contratto con i bianconeri. Senz’altro l’olandese sarà uno dei parametri di lusso assieme al Kun Agüero, in uscita dal Manchester City. L’argentino, però, va per i 33 anni, mentre Depay ne ha compiuti da poco 27».

