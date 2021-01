NAPOLI – Arkadiusz Milik, da poche ore diventato un nuovo giocatore del Marsiglia, ha rilasciato la sua prima intervista “francese” ai canali ufficiali del club: “Sono contento di essere qui, ho ricevuto tanti messaggi da parte di tanti amici e sono contento. Non vedo l’ora di cominciare a giocare per il Marsiglia, lo stadio è fantastico e ci ho già giocato in Nazionale e col Napoli. Questo Advertisements – ha detto il polacco – ed ho già parlato con Villas Boas e il direttore sportivo, mi hanno voluto davvero e li ringrazio. Spero di dare il mio contributo segnando tanti gol per far tornare a vincere la squadra in una Ligue 1 che è un campionato difficile, duro e molto fisico. Sono pronto“. Sul suo ultimo periodo in azzurro: “A Napoli non giocavo? Sto bene, ho giocato con la Nazionale. Ora sono concentrato sul mio futuro e sul Marsiglia, vogliamo centrare la qualificazione in Champions League. Agli Europei ci penso, ma mancano ancora sei mesi. Ora devo solo allenarmi bene e mostrare le mie qualità per aiutare la squadra” ha concluso.

