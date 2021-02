TORINO – Il Lille travolge 3-0 il Bordeaux nella gara valida per la 23esima giornata di Ligue1 e resta in testa al campionato salendo a 51 punti. La capolista risolve la partita nella ripresa: Yazici al 9′ sblocca il risultato, Weah raddoppia al 21′ prima del tris di David al 44′. Pareggio a reti bianche tra Reims ed Angers, mentre Strasburgo e Rennes termina 2-2. Thomasson e Aholou portano

Milik, primo gol con il Marsiglia. Vince il Psg

Arkadiusz Milik ha trovato la prima rete con la maglia del Marsiglia. L’ex attaccante del Napoli, alla prima da titolare con la maglia dei francesi, ha segnato un gol sul campo del Lens ma non è riuscito a regalare la vittoria al Marsiglia, che vive una situazione molto particolare. L’Olympique aveva trovato il vantaggio al 37′ e poi raddoppiato nei minuti di recupero del primo tempo con Milik. Nella ripresa, però, il Lens è riuscito a rimontare, prima con la rete di Sotoca e poi con il definitivo 2-2 di Medina. Vince in casa, invece, il Psg. La formazione di Pochettino, con Florenzi in panchina e Kean titolare, travolge 3-0 il Nimes grazie alle reti di Di Maria, Sarabia e Mbappe e sale a quota 48, in terza posizione. Secondo con 49 punti il Lione, che trova la vittoria sul campo del Dijon grazie al gol decisivo di Paquetà. Il Monaco stende 2-1 il Nizza in casa con la doppietta di Ben Yedder mentre finisce in pareggio la sfida tra St.Etienne e Nantes (1-1).

