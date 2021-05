Presentata l’edizione 2021 della Freccia Rossa: tante novità, con un nuovo tragitto che si percorrerà al contrario rispetto alle ultime edizioni

Savina Confaloni @savinaconfaloni

Proprio nel giorno in cui sarebbe dovuta partire l’edizione 2021 della Mille Miglia, posticipata invece di cinque settimane, sono state ufficialmente presentate le novità del percorso e le vetture iscritte a questa trentanovesima edizione. Le 375 auto ammesse, assieme ad una selezione di esemplari iscritti in una lista speciale, partiranno mercoledì 16 giugno da Brescia, per rientrare il 19 giugno alla base, dopo il tradizionale giro di boa a Roma al termine della seconda tappa. Novità assoluta di questa edizione l’itinerario della gara al contrario, rispetto alla rievocazione storica tradizionale.

IL PERCORSO INVERSO DELLA 1000 MIGLIA 2021 — Quattro giorni di passione a motore che attraverserà l’Italia con un percorso in senso antiorario di alcune edizioni passate della corsa di velocità disputata tra il 1927 e il 1957: Da Brescia si punterà verso la costa tirrenica, affrontando già nella prima giornata il Passo della Cisa, con finale a Viareggio. La partenza della seconda tappa vedrà gli equipaggi proseguire verso Pisa, fino a Castiglione della Pescaia, e continuare nel cuore della Maremma di Grosseto fino alla cena a Viterbo; da qui la ripartenza alla volta della Capitale per concludere con la passerella in Via Veneto. Venerdì 18 giugno inizierà la risalita verso nord: partendo da Roma, dopo l’attraversamento di Orvieto e Cortona, la sosta pranzo ad Arezzo e il transito nel Chianti, le auto supereranno il Passo della Futa e della Raticosa, amatissimo da tutti i driver, per giungere a Bologna e concludere la terza tappa. Sabato 19 giugno gli equipaggi giungeranno al traguardo di Brescia, dopo aver salutato Reggio Emilia e Modena, Verona, con sosta in piazza Bra davanti all’Arena e il Lago di Garda con il tradizionale passaggio a Sirmione e, per la prima volta, a Salò. “Ci piace pensare a questa edizione della 1000 Miglia come più di una semplice gara, ma un vero e proprio volano di rinascita per l’Italia intera – dice il presidente Aci Brescia Aldo Bonomi – che concretamente supporti il turismo dei Comuni che incontreremo”.

LE AUTO IN GARA E IL RITORNO DI UN PASSATO DI GLORIA — Delle circa 400 vetture che prenderanno parte alla prossima edizione della 1000 Miglia, sono una settantina gli esemplari dal passato più glorioso, che tornano a Brescia dopo aver partecipato ad almeno una delle ventiquattro edizioni di velocità disputate dal 1927 al 1957. Tra queste, tre Alfa Romeo 6C 1750 carrozzate Zagato, identiche a quelle che trionfarono nel 1929 con Giuseppe Campari e nel 1930 con Tazio Nuvolari. Sempre della Casa del Biscione, sarà presente la 8C 2900 A carrozzeria “Botticella”, che nel 1936, per conto della Scuderia Ferrari, partecipò alla 1000 Miglia classificandosi terza assoluta. Fra gli altri esemplari dal grande passato sportivo, attese a questa edizione della 1000 Miglia 2021 le immancabili O.M. 665 “Superba”, vittoriose nella prima edizione del 1927, le Bugatti Type 35 e Type 37, tre Maserati da corsa “ufficiali” della Casa del Tridente, undici MercedesBenz 300 SL “Ali di Gabbiano”, tra cui la versione prototipo, che nel 1952 venne utilizzata dalla squadra ufficiale di Stoccarda per effettuare gli allenamenti lungo il tracciato di gara.

LA FERRARI DI PIERO TARUFFI — Tra le diciotto Ferrari schierate ai nastri di partenza, sfilerà la Ferrari 340 America Spider Vignale, portata in gara da Piero Taruffi alla 1000 Miglia del 1952. Altra vettura di Maranello con palmares straordinario la Ferrari 275/340 America Scaglietti, sigla che sta ad indicare il modello nato come 275 nel 1950, anno nel quale disputò la sua prima 1000 Miglia, e fui poi trasformato dalla Casa del Cavallino in 340 America, partecipando in questa configurazione alla Freccia Rossa nel 1951 e nel 1952. “È ormai tutto pronto per questa inedita versione di giugno della Freccia Rossa e non vediamo l’ora di intraprendere questo viaggio alla scoperta della bellezza italiana – spiega Franco Gussalli Beretta, Presidente di 1000 Miglia Srl – al centro della competizione resterà sempre la sicurezza, a cui anche quest’anno abbiamo dedicato tanta attenzione”.

GREEN TALK FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE — Fra le novità della 1000 Miglia 2021 il claim “Crossing the Future”, che incarna la doppia anima del brand, abbinando l’heritage all’ innovazione. Crossing the Future diventa il file rouge che unisce la 1000 Miglia storica, all’epoca vetrina delle auto più tecnologiche e innovative, con la 1000 Miglia rievocativa, che si propone lo stesso obiettivo affiancando alle auto d’epoca quelle elettriche della 1000 Miglia Green e le moderne Supercar e Hypercar della 1000 Miglia Experience. “La 1000 Miglia è sempre stata una finestra sul futuro dell’automobile”, spiega Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia srl. “Dal 1927 al 1957, la gara è stata sinonimo di sperimentazione, innovazione tecnologica e futuro dell’automobile, e oggi vogliamo riportare in vita lo stesso spirito e l’audacia di quegli anni per rispondere alle sfide che caratterizzano la mobilità e il mondo di oggi, a partire proprio dal tema della sostenibilità. Lo abbiamo fatto, per esempio, con l’introduzione delle auto elettriche della 1000 Miglia Green che dal 16 al 19 giugno dovranno ripercorrere questa sfida in modalità elettrica”. Il concetto di Crossing the Future vivrà anche grazie al rinnovato appuntamento con il Green Talk che verrà trasmesso in diretta streaming dal Museo Mille Miglia martedì 15 giugno. Una tavola rotonda organizzata da 1000 Miglia e Fondazione Symbola, dedicata al tema della mobilità sostenibile, alle sfide e alle tendenze del futuro dell’automotive; “si parlerà non solo di auto – spiega l’Amministratore Delegato di 1000 Miglia srl Alberto Piantoni – ma anche di smart city e delle tecnologie del futuro che impatteranno sul nostro modo di vivere”.

FERRARI E SUPERCAR — Oltre al Ferrari Tribute 1000 Miglia, riservato ad un centinaio di cento vetture del Cavallino, debutta all’edizione 2021 della Freccia Rossa il nuovo format 1000 Miglia Experience, dedicato alle più spettacolari Supercar e Hypercar moderne che, lungo un percorso di gara studiato ad hoc, potranno partecipare all’evento e condividere le quattro giornate con le vetture che hanno fatto la storia della Freccia Rossa.

Fonte Gazzetta.it

