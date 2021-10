Non basta la grande giornata di Attianese, autore di una doppietta. Al termine di una stagione vissuta sempre da protagonista, il giovane Ugo Federico Bagnasco trionfa in classe Pro.

Al termine di una stagione vissuta interamente da protagonista, Ugo Federico Bagnasco si laurea campione della decima edizione del Mini Challenge. A Luca Attianese non è bastato mostrarsi il più veloce in una seconda parte di stagione in cui ha guidato in maniera eccellente, col doppio successo ottenuto in entrambe le gare finali del Mugello ad ulteriore conferma. Il secondo posto ottenuto in gara 1 da Ugo Federico Bagnasco, giovane pilota sammarinese del team AC Racing Technology, è stato infatti sufficiente per portare a casa un campionato dominato fino alla pausa estiva. Onore delle armi per Luca Attianese, capace di rimettere in discussione, a suon di vittorie, la vittoria del titolo di Bagnasco che sembrava certa già ad inizio estate. Quest’ultimo, da parte sua, è stato bravo a portare a casa punti importanti ad Imola, dove si è accontentato di buoni piazzamenti, ma soprattutto a Vallelunga, con una vittoria-capolavoro ottenuta in gara 2. Con il trionfo in categoria Pro, Bagnasco chiude il cerchio dopo il titolo in categoria Lite vinto nel Mini Challenge 2018. Tra i giovani dell’Academy, cresciuti sotto l’ala di Gianni Morbidelli, doppia vittoria per Edoardo Maccari davanti a Enrico Pillon, mentre Tommaso Roveda e Selina Prantl si sono alternati sul terzo gradino del podio. Alle finali del Mugello ha partecipato anche Charles Cooper, nipote di John, autore di una buona prestazione in gara 2 con le Pro. Il Mini Challenge da l’arrivederci alla prossima stagione, che vedrà schierate le velocissime Mini JCW Evo da 306 Cv ad arricchire griglia di partenza e spettacolo al fianco delle Pro da 265 Cv e delle Lite dell’Academy da 231.

Mini Challenge 2021: finali Mugello gara 1 — In pole parte Bagnasco dopo la penalità di Attianese rimediata durante le qualifiche. Al via, però, entrambi si ritrovano appaiati alla prima staccata della San Donato, con Bagnasco bravo a difendere la posizione dall’attacco del pilota romano, finito largo alla Luco-Poggio Secco. Pochi minuti dopo è Bagnasco ad incappare in un errore alla Casanova-Savelli, con un lungo che apre la strada al successo di Attianese. Il pilota dell’Ac Racing, bravo a non perdere la lucidità dopo l’errore, si riprende subito il secondo posto con un bel sorpasso ai danni di Gentili, per poi gestire comodamente la posizione che gli ha garantito la vittoria del titolo. Tra i piloti dell’Academy, l’assenza del neo-campione Federico Casoli spiana la strada ad Edoardo Maccari, bravo a spuntarla su Pillon dopo una gara piuttosto tirata tra i due. Terzo posto per Roveda sulla Mini con livrea di Gazzetta Motori, a conferma della crescita registrata nel finale di stagione.

Mini Challenge 2021: finali Mugello gara 2 — L’atto finale della decima stagione del Mini Challenge, svolto quasi in notturna, inizia con Palazzo in testa al gruppo dopo la prima curva, nella quale Mezzetti e Cioffi finiscono in testacoda dopo un contatto. Stessa sorte pochi metri dopo per Bianconi, che termina la sua corsa sulla ghiaia esterna alla Luco-Poggiosecco. Problemi anche per il neo-iridato Bagnasco, finito fuori pista per evitare un contatto con Roveda in uscita dalla San Donato. Dopo la safety-car, Attianese rompe gli indugi e sale al comando dopo aver infilato, in pochi giri, Charles Cooper, Santamaria, Tronconi e Palazzo. Ci rimane fino alla fine della corsa, anticipata di qualche minuto per scarsa visibilità. Sul secondo gradino del podio sale Andrea Palazzo, bravo a sfruttare la partenza in pole di gara 2, poi chiusa davanti a Tronconi. Tra le Lite, Maccari e Pillon concedono entrambi il bis rispettivamente con primo e secondo posto, mentre al terzo sale Selina Prantl dopo la penalizzazione rimediata da Roveda.

1. Luca Attianese (Progetto E20 Motorsport) 27’45”560;

2. Ugo Federico Bagnasco (AC Racing) +0.651;

3. Roberto Gentili (Ceccato) +11.712;

4. William Mezzetti (Pro.Motosport) +12.360;

5. Stefano Bianconi (Pro.Motosport) Pro +29.644;

6. Andrea Palazzo (AC Racing) +31.182;

7. Andrea Pietro Tronconi (AC Racing) +34.836;

8. Ermes Della Pia (DP Reparto Corse) +36.022;

9. Alberto Cioffi (AC Racing) +36.674;

10. Marco Santamaria (CAAL Racing) +38.465;

11. Charles Cooper (MINI JCW) +1’06.445;

12. Edoardo Maccari (Mini Promodrive) Lite +1’11.639;

13. Simone Pillon (Mini Promodrive) Lite +1’14.369;

14. Tommaso Roveda (Mini Promodrive) Lite +1’18.691;15. Selina Prantl (Mini Promodrive) Lite +3 giri;

MINI CHALLENGE Finali Al Mugello: ORDINE DI ARRIVO GARA-2 CATEGORIE PRO E LITE — La classifica di gara-2:

1. Luca Attianese (Progetto E20 Motorsport);

2. Andrea Palazzo (AC Racing) +1.203;

3. Andrea Pietro Tronconi (AC Racing) +1.389;

4. Marco Santamaria (CAAL Racing) +4.271;

5. Ugo Federico Bagnasco (AC Racing) +4.654;

6. Roberto Gentili (Ceccato) +4.776;

7. Charles Cooper (MINI JCW) +7.420;

8. William Mezzetti (Pro.Motosport) +12.585;

9. Alberto Cioffi (AC Racing) +17.593;

10. Edoardo Maccari (Mini Promodrive) Lite +21.500;

11. Simone Pillon (Mini Promodrive) Lite +23.858;

12. Selina Prantl (Mini Promodrive) Lite +46.295;

13. Tommaso Roveda (Mini Promodrive) Lite +50.605;

CLASSIFICA Finale MINI CHALLENGE 2021 CATEGORIA PRO — La classifica definitiva in categoria Pro:

1. Federico Ugo Bagnasco 194 punti;

2. Luca Attianese 179;

3. Roberto Gentili 133;

4. Niccolò Mercatali 99;

5. Stefano Bianconi 98;

6. Andrea Palazzo 83;

7. Ermes della Pia 68;

8. Andrea Tronconi 65;

9. William Mezzetti 61;

10. Alberto Cioffi 45;

11. Paolo Silvestrini 32;

12. Marco Santamaria 19;

13. Luca Gori 18;

14. Mariano Maglioccola 14;

15. Charles Cooper 6;

CLASSIFICA Finale MINI CHALLENGE 2021 CATEGORIA Lite — La classifica definitiva dell’Academy:

1. Federico Casoli 89 punti;

2. Selina Prantl 69;

3. Tommaso Roveda 60;

4. Enrico Pillon 59;

5. Giacomo Parisotto 43;

6. Edoardo Maccari 30;

7. Niccolò Menapace 6;

