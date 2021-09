Si accende la lotta al titolo in categoria Pro in vista delle finali del Mugello del 9-10 ottobre. Federico Casoli si laurea campione tra i giovani dell’Academy

Bagnasco contro Attianese fino all’ultimo respiro in categoria Pro e Federico Casoli campione della Academy in categoria Lite. Da Vallelunga arrivano i primi verdetti della tiratissima decima edizione del Mini Challenge, giunto al penultimo appuntamento stagionale. Come da tradizione non è mancato lo spettacolo nel weekend di gare disputate sul tracciato romano, in questo caso condito più dai sorpassi spettacolari effettuati dai protagonisti che non dalle battaglie ruota contro ruota tipiche del monomarca. Gara 1 ha visto lo splendido assolo del padrone di casa Luca Attianese del Team Progetto E20, autore della pole e vittorioso dopo una fuga solitaria dalla partenza al traguardo con tanto di giro veloce. Ottimo secondo posto per il veterano del Mini Challenge Paolo Silvestrini, molto competitivo in entrambe le prove e bravo a prevalere sull’altro veterano Roberto Gentili, terzo. Gara 1 in difesa per il leader in classifica Ugo Federico Bagnasco, quarto ma determinato nel portare a casa punti preziosi in ottica campionato. Il giovane talento sammarinese si è però rifatto alla grande in gara 2, portando a casa una vittoria che gli consente di affrontare le finali al Mugello con 17 punti di vantaggio su Attianese. Giochi fatti in categoria Lite, con un podio in fotocopia nelle due prove. Federico Casoli si laurea campione tra i giovani dell’Academy con un doppio successo che riflette la superiorità mostrata durante tutta la stagione. Doppio secondo posto per Tommaso Roveda a bordo della Mini con livrea Gazzetta Motori, a valle di una prestazione che ne conferma la crescita. Sul terzo gradino del podio sale due volte Selina Prantl.

Gara 1 — Al via Attianese è bravo a difendere la pole mostrando i muscoli in curva grande, fatale invece per Parisotto subito fuori dopo un contatto a centro gruppo. Dietro il leader, Gentili, Silvestrini e Bagnasco non si risparmiano per la conquista di un posto sul podio, innescando una bagarre che però ha agevolato la fuga del pilota romano del team Progetto E20 Motorsport. I contatti non mancano nemmeno nel gruppo degli inseguitori, visto l’incidente al tornantino in cui sono rimasti coinvolti Palazzo e Cioffi. La prova viene vinta da Attianese con ampio margine di distacco su Silvestrini, bravo ad avere la meglio su Gentili con un bel sorpasso alla curva dei Cimini, provato svariate volte nei giri precedenti. Gara in solitaria anche per il vincitore della categoria Lite Federico Casoli, mentre Tommaso Roveda chiude al secondo posto con un buon vantaggio su Selina Prantl.

Gara 2 — Nella seconda prova è Andrea Palazzo a scattare davanti a tutti in virtù delle posizioni in griglia invertite rispetto all’ordine di arrivo di gara 1. Bagnasco si lancia immediatamente all’inseguimento del leader mentre Silvestrini e Attianese risalivano rapidamente la china a suon di sorpassi. La rimonta di Silvestrini si compie definitivamente con un gran sorpasso ai danni di Bagnasco alle Trincee, ripetuto in fotocopia anche ai danni di Palazzo pochi giri dopo. Il ritorno di Attianese mette le ali a Bagnasco, che rompe gli indugi liberandosi prima di Palazzo e poi infilando Silvestrini con un gran sorpasso in curva Roma. In categoria Lite, Federico Casoli vince anche gara 2 dopo una cavalcata solitaria che lo ha portato dritto alla conquista del titolo di campione dell’Academy nel Mini Challenge 2021. Tommaso Roveda dimostra di trovarsi a suo agio a Vallelunga conquistando il secondo posto anche nella seconda prova davanti a Selina Prantl. Ora non resta che attendere l’epilogo nella lotta al titolo della Categoria Pro tra il protagonista assoluto della prima parte di stagione, Bagnasco, ed il pilota più veloce dopo la ripartenza dalla pausa estiva, Luca Attianese. Alle finali del Mugello, previste il 9 e 10 ottobre, ne vedremo delle belle. Stefano Ronzoni, Direttore di Mini Italia ha dichiarato: “Siamo giunti al quinto appuntamento del MINI Challenge e il clima che si respira è come sempre entusiasmante. In pista l’animo più estremo di MINI trova il proprio ambiente naturale: le MINI John Cooper Works si esaltano con la sfida e l’adrenalina della competizione!” Ha poi aggiunto: “Gli appassionati di Motorsport sono senza ombra di dubbio il vero “motore” di MINI, e dimostrano anche da lontano il loro spirito di appartenenza alla nostra community, con coinvolgimento e passione”.

MINI CHALLENGE A Vallelunga: ORDINE DI ARRIVO GARA-1 CATEGORIE PRO E LITE — La classifica di gara-1:

1. Luca Attianese (Progetto E20 Motorsport) 27’30”777;

2. Paolo Maria Silvestrini (Progetto E20 Motorsport) +10.726;

3. Roberto Gentili (Ceccato) +11.818;

4. Ugo Federico Bagnasco (AC Racing) +12.290;

5. Niccolò Mercatali (CAAL Racing) +19.499;

6. William Mezzetti (Pro.Motosport) +25.186;

7. Ermes Della Pia (DP Reparto Corse) +26.456;

8. Andrea Palazzo (AC Racing) +36.516;

9. Marco Santamaria CAAL Racing) +43.551;

10. Alberto Cioffi (AC Racing) +48.486;

11. Federico Casoli (Mini Promodrive) Lite +1’08.863;

12. Tommaso Roveda (Mini Promodrive) Lite +1’13.740;

13. Edoardo Maccari (Mini Promodrive) Lite +1’14.825;

14. Selina Prantl (Mini Promodrive) Lite +1’44.046;

15. Stefano Bianconi (Pro.Motosport) Pro + 1 giro

MINI CHALLENGE A Vallelunga: ORDINE DI ARRIVO GARA-2 CATEGORIE PRO E LITE — La classifica di gara-2:

1. Ugo Federico Bagnasco (AC Racing) 27’34.606;

2. Luca Attianese (Progetto E20 Motorsport) +0.494;

3. Paolo Maria Silvestrini (Progetto E20 Motorsport) +1.208;

4. Roberto Gentili (Ceccato) +4.250;

5. Andrea Palazzo (AC Racing) +15.026;

6. Alberto Cioffi (AC Racing) +22.371;

7. Ermes Della Pia (DP Reparto Corse) +23.051;

8. Marco Santamaria CAAL Racing) +23.855;

9. Federico Casoli (Mini Promodrive) Lite +1’04.432;

10. Tommaso Roveda (Mini Promodrive) Lite +1’11.404;

11. Selina Prantl (Mini Promodrive) Lite +1’12.732;

12. Niccolò Menapace (Mini Promodrive) Lite +1 giro;

13. Edoardo Maccari (Mini Promodrive) Lite +1 giro;

Classifica Mini Challenge 2021 Categoria Pro — La situazione del campionato in categoria Pro:

1. Federico Ugo Bagnasco 165 punti;

2. Luca Attianese 138;

3. Roberto Gentili 110;

4. Niccolò Mercatali 99;

5. Stefano Bianconi 88;

6. Ermes della Pia 64;

7. Andrea Palazzo 58;

8. William Mezzetti 45;

9. Andrea Tronconi 44;

10. Alberto Cioffi 41;

11. Paolo Silvestrini 32;

12. Luca Gori 18;

13. Mariano Maglioccola 14

Classifica Mini Challenge Academy 2021 — 1. Federico Casoli 89 punti;

2. Selina Prantl 59;

3. Tommaso Roveda 50;

4. Giacomo Parisotto 43;

5. Enrico Pillon 43;

6. Edoardo Maccari 8;

7. Niccolò Menapace 6;

