Sul circuito intitolato ad Enzo e Dino Ferrari si è svolto il quarto appuntamento del monomarca giunto alla decima edizione

Sportellate, traversi e tanto lavoro per la safety-car nella tappa imolese del Mini Challenge, ripartito dopo la pausa estiva. Lungo le rive del Santerno, weekend da ricordare per Attianese e Tronconi, rispettivamente vincitori di gara 1 e 2. Dietro di loro, Gentili e Bagnasco chiudono al secondo e terzo posto in entrambe le prove della categoria Pro, a conferma delle ottime prestazioni registrate nei primi tre appuntamenti della stagione. In categoria Lite, Federico Casoli raggiunge una doppia vittoria che arriva sulla scia di quella ottenuta al Mugello. Dietro di lui, Giacomo Parisotto conferma il suo ottimo stato di forma chiudendo al secondo posto in gara 1, mentre Enrico Pillon si guadagna la piazza d’onore in gara 2. Ottima prova anche di Selina Prantl, terza in entrambe le gare ad ulteriore conferma della sua velocità e consistenza.

Gara 1 — Allo spegnimento dei semafori Gentili è bravo a difendere la pole dall’attacco portato da Roberto Bagnasco e da Bianconi, mentre Attianese, autore del settimo tempo in prova, cominciava la sua inarrestabile rimonta. Prestazione in chiaro-scuro per il leader della classifica generale Roberto Bagnasco, costretto a fare a sportellate nelle fasi iniziali della corsa per tenere il passo di Attianese e Gentili, ma bravo a portare a casa un risultato tutt’altro che negativo. In categoria Lite, Casoli vince una sfida capace di creare rapidamente il vuoto dietro di sé, dove si consumava la dura sfida per il podio che alla fine ha premiato Parisotto e Prantl.

Gara 2 — Nella gara domenicale, che prevede la griglia di partenza invertita rispetto all’ordine di arrivo di gara 1, Della Pia e Mercatali sono stati immediatamente bruciati dall’ottima progressione di Tronconi e Gentili. Attianese dimostra ancora una volta di essere imprendibile ad Imola tagliando per primo il traguardo dopo una acceso duello con Tronconi. Nel dopo gara però scivola in quinta posizione alle spalle di Niccolò Mercatali a causa di una penalità di 5 secondi per aver continuato a lavorare sulla vettura dopo il tempo limite. Tra le lite, Federico Casoli vince davanti ad Enrico Pillon e Selina Prantl. A margine dell’evento, il Direttore di Mini Italia Stefano Ronzoni ha dichiarato: “Quella tra Mini e la famiglia Cooper è una storia di autenticità e successo che prosegue ancora oggi. Un’eredità indissolubilmente legata allo spirito sportivo del marchio, che ha saputo trasformarsi e rinnovarsi nel tempo dando vita a modelli rivoluzionari e unici sul mercato. Sessant’anni fa, John Cooper gettò le basi per una collaborazione leggendaria ricca di momenti iconici che abbiamo voluto celebrare con la Mini Anniversary Edition: un tributo in suo onore che combina gli irrinunciabili riferimenti storici con una tecnologia d’avanguardia, testimonianza di ciò che Mini è in grado di offrire quando si tratta di divertimento di guida”. Il prossimo appuntamento con il Mini Challenge è fissato per il 17-19 settembre sul tracciato di Vallelunga.

Mini Challenge ad Imola: ordine di arrivo gara-1 categorie Pro e Lite — 1. Luca Attianese (AC Racing) 27’58”934;

2. Roberto Gentili (Pro.Motosport) +2.349;

3. Ugo Federico Bagnasco (AC Racing) +7.165;

4. Andrea Tronconi (AC Racing) + 10.867;

5. Niccolò Mercatali (CAAL Racing) +11.740;

6. Ermes Della Pia (DP Reparto Corse) +12.884;

7. Federico Casoli (Mini Promodrive) Lite + 23.719;

8. Giacomo Parisotto (Mini Promodrive) Lite +23.890;

9. Selina Prantl (Mini Promodrive) Lite +25.197;

10. Tommaso Roveda (Mini Promodrive) Lite +32.197;

Mini Challenge al Mugello: ordine di arrivo gara-2 categorie Pro e Lite — 1. Andrea Tronconi (AC Racing) 27’06.699;

2. Roberto Gentili (Pro.Motosport) +1.124;

3. Ugo Federico Bagnasco (AC Racing) +1.466;

4. Niccolò Mercatali (CAAL Racing) +2.509;

5. Luca Attianese (AC Racing) +4.108;*

6. Stefano Bianconi (Pro.Motosport) + 5.734;

7. William Mezzetti (Pro.Motosport) +7.179;

8. Ermes Della Pia (DP Reparto Corse) +10.628;

9. Federico Casoli (Mini Promodrive) Lite + 37.453;

10. Enrico Pillon (Mini Promodrive) + 39.730;

11. Selina Prantl (Mini Promodrive) Lite + 54.540;

12. Tommaso Roveda (Mini Promodrive) Lite + 1’00.205;

5 settembre – 19:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it