Sul circuito toscano si è svolto il terzo appuntamento del Mini Challenge 2021: Bagnasco si conferma l’uomo da battere, dietro di lui bene Gentili e Bianconi. Tra i giovani della Academy, doppia vittoria per Parisotto

Un uomo solo al comando nel Mini Challenge 2021. Federico Bagnasco sfiora il Grand Chelem nel terzo weekend di gara del monomarca Mini, disputato nello splendido scenario del Mugello. Il pilota sammarinese ha centrato pole position e vittoria sia in gara 1 che in gara 2, dove ha ottenuto anche il punto aggiuntivo previsto per l’autore del giro più veloce. Per l’en plein è mancato solo il miglior giro nella gara di sabato, che avrebbe dato ancora più slancio ad una classifica che lo vede saldamente in testa davanti a Bianconi. Weekend da ricordare anche per il giovane talento vicentino Giacomo Parisotto, a sua volta autore di una doppietta tra i piloti dell’Academy. In categoria Lite (Mini Jcw da 231 Cv di potenza), buone prestazioni anche per Selina Prantl, Federico Casoli e Tommaso Roveda. Il campionato riprenderà a settembre dopo la pausa estiva, dando la possibilità a team e piloti di affinare assetto e strategie per la seconda parte della stagione.

Gara 1 — Al via Bagnasco riesce a difendere la pole chiudendo la porta a Gentili con una bella staccata alla San Donato, prima di prendere rapidamente il largo dal gruppo degli inseguitori. Nelle fasi iniziali, Attianese riesce ad avere la meglio sullo stesso Gentili con un bel sorpasso alla Bucine, favorendo in questo modo il monologo di Bagnasco fino al traguardo di gara 1. Restando in categoria Pro (Mini Jcw da 265 Cv), buone prestazioni di Niccolò Mercatali, quarto, e di Andrea Palazzo, quinto dopo aver recuperato le posizioni perse nelle concitate fasi iniziali della corsa, dove non sono mancate le sportellate. Tra i ragazzi della Mini Challenge Academy, Giacomo Parisotto ha approfittato dell’assenza del leader in classifica Pillon per vincere autorevolmente davanti a Casoli e Roveda.

Gara 2 — Decisamente più movimentata gara 2, anche per merito delle posizioni in griglia di partenza invertite rispetto all’ordine di arrivo della prima gara. Al via con partenza lanciata, Ermes della Pia riesce a conservare la leadership fino al testacoda alla Casanova-Savelli, mentre Bagnasco inizia la sua costante quanto inesorabile rimonta. Il sammarinese è bravo ad approfittare anche dell’uscita di scena di Attianese, out dopo un contatto con Gentili. Sul podio salgono Bianconi e Mezzetti, pronti ad approfittare della penalità rimediata da Gentili e Mercatali, entrambi autori di un sorpasso in regime di bandiera gialla. In categoria Lite, Parisotto si conferma imprendibile anche in gara 2, vinta davanti a Prantl e Roveda, terzo al volante della Mini Jcw con livrea di Gazzetta Motori. “Il Motorsport rappresenta la massima esaltazione del Dna sportivo di Mini” ha dichiarato Stefano Ronzoni, Direttore Mini Italia “dal leggendario Rally di Monte Carlo alla recente Mini Electric Pacesetter, Safety Car ufficiale del Campionato mondiale di Formula E, fino al Mini Challenge, che da ormai un decennio coinvolge migliaia di piloti e appassionati. Ogni gara, ogni giro in pista a bordo di una Mini trasmette grinta, passione, adrenalina ma anche innovazione, tecnica e design. Il Motorsport, infatti, non è solo performance e agilità ma anche e soprattutto tecnologia e progresso, valori che sono alla base degli obiettivi strategici del marchio Mini.”

Mini Challenge al Mugello: ordine di arrivo gara-1 categorie Pro e Lite — 1. Ugo Federico Bagnasco (AC Racing) 27’58.207;

2. Luca Attianese (AC Racing) +5.851;

3. Roberto Gentili (Pro.Motosport) +8.095;

4. Niccolò Mercatali (CAAL Racing) +17.193;

5. Andrea Palazzo (AC Racing) +31.104;

6. Stefano Bianconi (Pro.Motosport) +34.113;

7. Mariano Maglioccola (AC Racing) +34.820;

8. Ermes Della Pia (DP Reparto Corse) +40.640;

9. Giacomo Parisotto (Mini Promodrive) Lite +1’29.622;

10. Federico Casoli (Mini Promodrive) Lite + 1 giro;

11. Tommaso Roveda (Mini Promodrive) Lite + 1 giro;

12. Selina Prantl (Mini Promodrive) Lite + 2 giri.

Mini Challenge al Mugello: ordine di arrivo gara-2 categorie Pro e Lite — 1. Ugo Federico Bagnasco (AC Racing) 28′.07.382;

2. Stefano Bianconi (Pro.Motosport) +5.140;

3. William Mezzetti (Pro.Motosport) +9.775;

4. Roberto Gentili (Pro.Motosport) +13.113;*

5. Andrea Palazzo (AC Racing) +14.069;

6. Niccolò Mercatali (CAAL Racing) +19.565;*

7. Alberto Cioffi (AC Racing) +26.430;

8. Mariano Maglioccola (AC Racing) +38.284;

9. Giacomo Parisotto (Mini Promodrive) Lite +1’30.438;

10. Selina Prantl (Mini Promodrive) Lite + 1’44.197;

11. Tommaso Roveda (Mini Promodrive) Lite + 2’17.088;

12. Federico Casoli (Mini Promodrive) Lite + 1 giro

* Penalizzati di 5 secondi

Classifica Mini Challenge Pro: — 1. Ugo Bagnasco 103 punti;

2. Stefano Bianconi 83;

3. Luca Attianese 67;

4. Niccolò Mercatali 65;

5. Roberto Gentili 61;

6. Andrea Palazzo 46;

7. William Mezzetti 33;

8. Ermes Della Pia 28;

9. Alberto Cioffi 26;

10. Mariano Maglioccola 22;

11. Luca Gori 14;

12. Andrea Tronconi 4.

Classifica Mini Challenge Academy — 1. Federico Casoli 47 punti;

2. Selina Prantl 37;

3. Giacomo Parisotto 34;

4. Enrico Pillon 34;

5. Tommaso Roveda 26.

CALENDARIO — 4-5 settembre Imola;

18-19 settembre Vallelunga;

9-10 ottobre Mugello.

