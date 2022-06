Sarà un altro fine settimana di grandi contenuti, quello proposto a MM Motorsport dai suoi equipaggi portacolori. Il team lucchese è pronto a concentrare energie mentali e fisiche su due fronti, il Rallye Aiacciu Corsica Suttana ed il Rally Lana Storico, appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally Autostoriche in programma a Biella. Novantadue, i chilometri che caratterizzeranno l’appuntamento corso, impegno che il team di Porcari affronterà affidando la propria Skoda Fabia Rally2 Evo a Ludovic Pomponi, driver chiamato all’esordio sulla vettura “gommata” Pirelli che condividerà con il copilota Nicolas Ferracci. Un confronto che vedrà i suoi protagonisti interpretare, venerdì, le prime tre prove speciali in programma, con i sei restanti tratti cronometrati a caratterizzare il sabato, ultimo giorno di gara.

Cercherà il riscatto, dopo il ritiro che ha compromesso la leadership alla Coppa Città di Prato dello scorso weekend, Valter Pierangioli. Il pilota senese sarà parte integrante del Rally Lana Storico, manche valida per il Campionato Italiano Rally Autostoriche in programma nel fine settimana sulle strade della provincia di Biella. Affiancato alle note da Rita Ferrari, l’esperto driver affronterà centosette chilometri distribuiti su otto prove speciali, da interpretare nell’intera giornata di sabato al volante della sua Ford Sierra Cosworth 4×4, vettura equipaggiata con pneumatici Pirelli.