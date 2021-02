IDRE FJALL (Svezia) – Ancora un argento per l’Italia e per Michela Moioli, in coppia con Lorenzo Sommariva, 27enne genovese dell’Esercito, nella gara a squadre ai Mondiali di snowboardcross di Idre Fjall. Esattamente come due anni fa a Solitude, quando l’olimpionica bergamasca era in coppia con Omar Visintin. Si tratta della sesta medaglia mondiale della carriera per la Moioli (la prima per Sommariva), che ha sfiorato l’oro, per essere

poi battuta nell’ultimo dragon beck dall’australiana Belle Brockhoff.La finale di Sommariva e Moioli era partita gia’ con il piede giusto, con l’azzurro che era riuscito a mantenere con i denti la seconda posizione. Partita la Moioli recuperava subito il gap fino a passare in testa e a condurre per buona parte della pista. Poi, appunto il sorpasso finale dell’australiana. L’altra coppia azzurra in gara, composta da Omar Visintin e Raffaella Brutto, ha chiuso al sesto posto. L’Italia comunque porta a casa due argenti dal Mondiale di snowboardcross di Idre Fjall: un bilancio assolutamente positivo per la Nazionale guidata dal ds Cesare Pisoni.

