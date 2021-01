che inizia a soffrire e infatti subisce il gol del 2-1 dal neo-entrato Golovin , che al 62′ tira una fucilata dal limite e insacca. I padroni di casa non demordono e pareggiano con l’ex Inter, Pescara e Ascoli Gravillon tre minuti dopo, ma nell’azione immediatamente successiva Kevin Volland riporta il Monaco in vantaggio con un colpo di testa. Ci pensano poi al 78′ Diop e al 89′ Maripan a chiudere la partita per la squadra di Kovac, 5-2 finale. Si ferma a Nantes la marcia del Rennes che, dopo quattro vittorie di fila, pareggia 0-0 allo Stade de la Beaujoire. Buon punto salvezza per i padroni di casa che tengono a distanza il Digione.

LORIENT (Francia) – Dicottesimo turno di Ligue 1 vincente per il Monaco , che si impone fuori casa sul fanalino di coda Lorient per 5-2 e si insedia il zona Europa. E’ un gol di Disasi al 9′ a regalare il vantaggio ai monegaschi allo Stade du Moustoir: il difensore approfitta di un rimpallo in area e batte il portiere da pochi passi. Il pareggio del Lorient arriva con

Strasburgo dilaga con Nimes. Pari Bordeaux, sconfitto il Nizza

Il Bordeaux pareggia 0-0 in casa del Metz e non riesce a superare in classifica proprio i padroni di casa. Vince invece in casa il Brest contro il Nizza: 2-0 il risultato finale. Partita già decisa nel primo tempo con i gol di Mounie al 23′ e di Honorat al 28′ che approfittano di due disattenzioni della difesa nizzarda per battere il portiere Benitez. Vittoria casalinga anche per lo Strasburgo, che si aggiudica per 5-0 la sfida salvezza contro il Nimes: i padroni di casa segnano nel primo tempo al 36′ con Ajorque e al 38′ con Diallo, per poi concedersi il tris su rigore con Lala al 41′. Nella seconda frazione timbra ancora Ajorque al 52′, regalandosi la doppietta personale, per poi sbagliare il calcio di rigore del potenziale 5-0 quattro minuti dopo. Cinquina che arriva lo stesso, ad opera di Majeed, su rigore al 90′.

