FONDI – Dopo 11 anni torna in italia una cintura mondiale di pugilato. Michael Lonewolf Magnesi combatterà a Fondi, in provincia di Latina, per la cintura IBO dei pesi Superpiuma. A sfidarlo, il 36enne Patrick Kinigamazi, imbattuto dal 2012. Giovedì 5 novembre a partire dalle 16.30 presso il Le Cinéma Café di via Diversivo Acquachiara, verrà effettuata la pesatura degli sfidanti con il conseguente testa a testa. “ Non Advertisements “, il commento di Roberto Massarone, manager della catena pontina. “Una gratificazione che ci ripaga dei tanti sforzi messi in campo per portare il mondiale in città, e degli anni di impegno al fianco di Michael. Un atleta in cui abbiamo sempre creduto, e che siamo sicuri riuscirà a conquistare il titolo“, ha aggiunto. Ma il primo a credere alla vittoria è proprio il pugile laziale, originario di Palestrina: “Non sento pressione, sono pronto per la vetta del mondo. Non solo la cintura IBO. Voglio combattere e impormi anche nelle altre sigle pugilistiche mondiali“.

