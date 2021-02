DOHA (QATAR) – I padroni di casa dell’Al Duhail, squadra di Benatia, vengono eliminati dal Mondiale per club: vince 1-0 l’Al Ahly con il gol di El Shahat al 30′ del primo tempo che regala a Sabri Lamouchi, ex Parma e Inter, la semifinale contro il Bayern Monaco, in programma lunedì 8 febbraio. I campioni qatarioti vanno sotto e non riescono a rimontare nonostante la spinta dei suoi tifosi,

seduti sugli spalti rispettando le norme Covid. Ora l’Al Ahly, società egiziana, dovrà vedersela con Lewandowski e compagni per centrare un posto in finale, fissata per l’11 febbraio.

