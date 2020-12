PARIGI – Nel sorteggio dei gironi della decima edizione della Rugby World Cup in calendario in Francia nel 2023, l‘Italia è stata inserita nel Gruppo A insieme agli All Blacks, i padroni di casa della Francia e le due squadre provenienti dal continente americano e africano. Per la settima volta la Nazionale Italiana Rugby troverà nel proprio percorso mondiale gli All Blacks, mentre sarà il secondo confronto in Advertisements Franco Smith, capo allenatore dell’Italrugby: “Affronteremo squadre di primissimo livello in una delle competizioni più affascinanti e seguite nel mondo dello sport. I prossimi appuntamenti saranno fondamentali per proseguire nel processo di crescita e costruzione della squadra che andrà a rappresentare la Nazionale nel prossimo futuro e, ad ampio raggio, al Mondiale in Francia nel 2023″.