Tutto pronto per le semifinali dei Mondiali 2025 di volley femminile. L’appuntamento è per domani a Bangkok: alle 10.30 giocano Giappone e Turchia, mentre alle 14.30 si sfideranno l’Italia e il Brasile. Le due vincitrici si scontreranno poi nella finale di domenica,

La Turchia – riporta l’Agenzia Agimeg – guidata in panchina da coach Daniele Santarelli parte favorita nella sfida contro il Giappone guidato da Mayu Ishikawa, a 1.28. Il trionfo della formazione avversaria si gioca a 3.45. L’Under 178.5 punti è bancato a 1.82, l’Over a 1.81. Lo 0:3 è il punteggio con la quota più bassa, a 2.95. Il 3:2 vale 6.80.

La Nazionale di Julio Velasco va a caccia di una storica finale, ma prima c’è da eliminare l’ostacolo Brasile. Le Azzurre arrivano alla sfida da Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e con alle spalle 34 successi consecutivi.

L’Italia arriva alla sfida forte dei favori del pronostico, bancata a 1.28. La vittoria della formazione verdeoro, guidata in panchina da Zé Roberto, si gioca a 3.45. L’Under e l’Over 179.5 valgono entrambi 1.82. Lo 0:3 è il risultato esatto con la quota più bassa a 3.05. Il 3:0 si gioca a 11.00.