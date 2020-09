IMOLA – La cronometro maschile è la migliore occasione che ha l’Italia per entrare nel medagliere dei suoi Mondiali. Filippo Ganna parte con i favori del pronostico nella gara di 31.7 km dall’Autodromo Ferrari a Borgo Tossignano e ritorno. Piatta, per corridori potenti, con alcuni passaggi tecnici. La crono femminile, vinta a 47 orari dall’olandese Anna Van der Breggen, e passata attraverso il terribile incidente occorso all’americana Chloe Dygert, conferma le aspettative della vigilia. Ganna partirà alle 15.52, un minuto e mezzo dopo Tom Dumoulin e uno e mezzo prima del campione uscente, l’australiano Rohan Dennis, suo compagno di squadra alla Ineos. Un anno fa, ad Harrogate, il quattro volte campione del mondo dell’inseguimento individuale su pista chiuse terzo dietro Dennis ed Evenepoel. Ma l’ultima crono corsa da Ganna sui 10 km del lungomare di San Benedetto del Tronto alla Tirreno-Adriatico, autorizza grandi aspettative: lì il 24enne di Verbania, dieci giorni fa, ha dato 18″ a Campenaerts e 26″ a Dennis, volando a oltre 56 orari.

Cassani: “Crono che si vince a 53 all’ora”

“Questa crono si vince a 53” dice il ct Davide Cassani. E Top Ganna ha ampiamente nel suo motore quella media: “Dalla Tirreno ad oggi è passata una settimana e mezza, in mezzo ho fatto un periodo in altura con i miei compagni della Ineos. Rispetto alla Tirreno ci sarà da distribuire meglio lo sforzo, il rischio è quello di partire forte e spegnersi alla distanza. Io favorito? Non parto di sicuro per mettere il numero sulla schiena”. Sui rapporti con Dennis, apparso meno in forma proprio alla Tirreno, Ganna aggiunge: “Siamo compagni di squadra, ci vogliamo bene, ma domani vincerà il migliore. Spero comunque di fare meglio dell’anno scorso, quando mi venne a prendere e dovetti quasi mettermi in scia a lui”. Non dovrà fare lo stesso errore di Chloe Dygert, soprattutto in quella curva: “Ho provato la crono, le mani vanno tenute nella parte bassa, sui freni, e non sulle appendici. Il guardrail purtroppo è così, appena lo tocchi succede quello che è successo all’americana. Bisognerà stare molto attenti anche ai dettagli”. L’Italia non ha mai vinto l’oro in questa gara, introdotta nel programma dei Mondiali dal 1994. Al massimo due argenti, di Andrea Chiurato a Palermo nel 1994 e di Adriano Malori a Richmond nel 2015. Da due anni vince Rohan Dennis. Nel 2017, a Bergen, vinse Dumoulin. Attenzione al belga Wout Van Aert, che punta alla clamorosa doppietta, crono-corsa in linea, mai riuscita nella storia.

Fonte www.repubblica.it

