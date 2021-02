CORTINA D’AMPEZZO – Con il gigante parallelo, all’esordio in una rassegna iridata, è arrivata la prima medaglia per l’Italia grazie a Marta Bassino che ha vinto l’oro. La sciatrice di Cuneo ha trionfato nel gigante parallelo arrivando prima. Questa per Bassino è la prima medaglia d’oro in un Mondiale, la seconda assoluta in carriera. L’atleta piemontese ha sconfitto la francese Worley nella semifinale, a cui è andata la medaglia

.

Fuori nelle qualificazioni del mattino le azzurre, Lara Dalla Mea e Laura Pirovano, mentre Brignone si è dovuta arrendere a Bassino nel derby azzurro dei quarti di finale.

di bronzo, mentre in finale è stata l’austriacaad arrivare alle spalle dell’italiana conquistando il secondo posto. Una grande prestazione per Bassino che si era qualificata alle fasi finali di questa disciplina grazie ad un solo centesimo di vantaggio