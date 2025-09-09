Da domenica 14 settembre 2025, come riporta l’agenzia Agimeg, partirà ufficialmente a Tokyo l’obietto di Gianmarco Tamberi di difendere il titolo ai Mondiali di atletica conquistato nel 2023 a Budapest. L’appuntamento è per domenica mattina alle 11:40 per le qualificazioni nel salto in alto maschile. Con l’eventuale pass per la finale, l’azzurro potrà difendere il titolo mondiale martedì 16 settembre alle ore 13:35 italiane.

L’Oro Olimpico di Tokyo 2020 nel salto in alto maschile ha annunciato che prenderà parte ai Campionati del mondo di atletica2025 a Tokyo dopo giorni di attente valutazioni. Grande attesa, dunque, per la sesta partecipazione di Gimbo ai Mondiali di atletica. In carriera ha già conquistato l’Oro Olimpico nel 2021, laureandosi anche Campione del mondo indoor nel 2016 e pluricampione europeo (2019 indoor, 2016 e 2022 all’aperto, con l’aggiunta del titolo continentale vinto nel 2024 a Roma).

Stando alle valutazioni dei vari betting analyst, la difesa del titolo di Tamberi vale quota 13.00. Favorito su tutti Woo a 2.20, a breve distanza Kerr a 3.50. Si punta a 6.50 Doroshchuk, si sale di quota con Harrison a 11.00. Quotato alla pari di Tamberi Seko, proposto a 16.00 Barshim, seguito a 17.00 da Stefela.

Offerto a 21.00 Mcewen, quota 41.00 per Richards e Sioli. Vale 61.00 Sottile, a quota 81.00 Potye, Akamatsu e Kapitolnik. Chiude il quadro Wilson a 101.00.