CORTINA D'AMPEZZO (Belluno) – Tanti rimpianti per Dominik Paris, che conclude al quarto posto la discesa maschile di oggi. Lo sciatore italiano, il più veloce nelle due prove cronometrate, ha pagato un errore di linea prima del salto Vertigine e non è riuscito a rimontare nel finale, chiudendo a 65 centesimi per un quarto posto che non rispecchia le aspettative della vigilia. Vince Kriechmayr che bissa la vittoria in Super G dei giorni scorsi, sesto posto per l'altro azzurro Innerhofer, che commenta: "Stress da mancanza di medaglie? Sinceramente, io oggi ero tranquillissimo: mi sono avvicinato alla gara come fosse un allenamento, poi sono sceso come fosse l'ultima gara, e infatto ho avuto due marce in piu' che in prova. Ma di piu' non potevo fare".