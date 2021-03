BANSKO (BULGARIA) – “L’oro e’ l’oro, se ieri ero felicissimo oggi sono molto felice. La medaglia di oggi la dedico a Pippo (Filippo Della Vite, ndr) perche’ se la sarebbe meritata e sta sciando fortissimo”. Così Giovanni Franzoni commenta l’ argento nel gigante dei Mondiali junior di sci alpino di Bansko. Secondo medaglia in due gare, l’azzurro ora vuole andare a podio anche nello slalom, ultima gara del Mondialino: “ Si Advertisements anche se per arrivare in alto c’e’ ancora tanto da fare . Vincere le medaglie al Mondiale junior, rispetto alla Coppa del mondo e’ tutta un’altra cosa: li’ le gare sono piu’ lunghe e difficili, gli avversari fortissimi. La mia tecnica deve ancora migliorare molto, ma credo che con questo staff stiamo lavorando bene” ha commentato Franzoni.

Franzoni d’argento al gigante

“Oggi Feurstein e’ stato bravissimo, ha sciato forte sia nella prima che nella seconda manche. Io ultimamente ero un po’ un calo in gigante, per molte ragioni, ma sono contento di aver tirato fuori una bella seconda manche. Nella seconda, fino a meta’ ero li’ con il vincitore, poi ho fatto un piccolo errore e mi ha dato distacco. In ogni caso, non credo che sarei riuscito a prendere l’oro”, ha aggiunto Franzoni, secondo con 72 centesimi di ritardo dietro a Lukas Feurstein, che ha chiuso con 1’45″33. Si tratta della medaglia maschile numero 60 per l’Italia nella storia dei Mondiali junior e segue di due anni l’argento ottenuto in Val di Fassa da Tobias Kastlunger, dando continuita’ alla crescita dei giovani talenti azzurri. Buon 12° posto per Matteo Bendotti, in rimonta nella seconda manche, mentre era uscito nella prima manche Filippo Della Vite, fuori invece nella seconda Tommaso Saccardi.