Pierino Prati , a lungo centravanti del Milan, poi della Roma e anche della nazionale italiana di calcio è morto oggi. Prati aveva 73 anni.Nato a Cinisello Balsamo nel 1946, con la maglia della nazionale ha vinto gli Europei del 1968 ed è stato finalista ai Mondiali di Messico 1970, di cui ieri è ricorso del cinquantenario della finale Brasile-Italia. Cresciuto nelle giovanili del Milan, in rossonero ha vinto uno scudetto, 2 coppa Italia, 2 Coppa delle Coppe, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa Intercontinentale. Con la Roma ha disputato 110 partite siglando 41 gol.

Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero.

Goodbye to a true Rossonero legend. You were a shining light for us all and shall be dearly missed: rest in peace Piero. pic.twitter.com/g6e7yH7SXY

