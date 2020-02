Quintetto azzurro ai nastri di partenza delle qualificazioni dell’”Abierto GNP Seguros”, torneo WTA International dotato di un montepremi di 251.750 dollari di scena sul cemento della città messicana. Jasmine Paolini, numero 94 del ranking mondiale e prima testa di serie delle “quali”, debutta contro la slovacca Kristina Kukova, numero 170 Wta (nessun precedente), Sara Errani, numero 185 del ranking mondiale, è stata sorteggiata al primo turno contro l’elvetica Stefanie Voegele, numero 108 Wta e seconda testa di serie delle “quali” (la 32enne romagnola è in vantaggio per 2-1 nei precedenti), mentre Martina Trevisan, numero 146 del ranking mondiale e decima testa di serie delle “quali”, trova dall’altra parte della rete la slovena Dalila Jakupovic, numero 230 Wta (la 26enne di Firenze si è imposta nell’unico confronto diretto).

Elisabetta Cocciaretto, numero 158 del ranking mondiale e dodicesima testa di serie delle “quali”, deve vedersela con la cilena Daniela Seguel, numero 220 Wta (Anche in questo caso si tratta di una sfida inedita): infine Giulia Gatto Monticone, numero 148 del ranking mondiale ed undicesima testa di serie delle “quali”, affronta la 17enne canadese Leylah Fernandez, numero 190 Wta (nessun precedente).

La bi-campionessa in carica è la spagnola Garbine Muguruza.

”SuperTennis”, la tv della Fit, trasmetterà in diretta ed esclusiva il torneo Wta International di Monterrey. Questa la programmazione:

lunedì 2 marzo – LIVE alle ore 17.00 e alle 21.00

martedì 3 marzo – differita alle ore 01.00; LIVE alle ore 17.00, alle 21.00 e alle 23.00

mercoledì 4 marzo – differita alle ore 01.00; LIVE alle ore 22.00

giovedì 5 marzo – LIVE alle ore 00.05, alle 18.00 ed alle 22.00

venerdì 6 marzo – LIVE alle ore 02.00, alle 04.00

sabato 7 marzo – differita alle ore 00.05; LIVE alle ore 02.00 e alle 04.00 (quarti); alle ore 21.00 (semifinale1)

domenica 8 marzo – LIVE alle ore 00.05 (semifinale2); LIVE alle ore 23.30 (finale)

Risultati “Abierto GNP Seguros”

WTA International

Monterrey, Messico

2 – 8 marzo, 2020

$251.750 – cemento

QUALIFICAZIONI

Primo turno

(1) Jasmine Paolini (ITA) c. Kristina Kukova (SVK)

Sara Errani (ITA) c. (2) Stefanie Voegele (SUI)

(10) Martina Trevisan (ITA) c. Dalila Jakupovic (SLO)

(12) Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. Daniela Seguel (CHI)

(11) Giulia Gatto Monticone (ITA) c. Leylah Fernandez (CAN)