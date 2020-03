Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Giulia Gatto Monticone sono approdate al turno decisivo delle qualificazioni dell’”Abierto GNP Seguros”, torneo WTA International dotato di un montepremi di 251.750 dollari di scena sul cemento di Monterrey, in Messico. La 19enne di Porto San Giorgio, numero 158 del ranking mondiale e dodicesima testa di serie delle “quali”, ha regolato all’esordio per 63 62 la cilena Daniela Seguel, numero 220 Wta, e domenica si giocherà la qualificazione con l’argentina Nadia Podoroska, numero 173 del ranking mondiale, che si è aggiudicata l’unico precedente (disputato lo scorso anno in semifinale a Santa Margherita di Pula).

La 26enne di Firenze ha invece sconfitto per 76(5) 63 la slovena Dalila Jakupovic, numero 230 Wta: ultimo ostacolo per lei l’elvetica Stefanie Voegele, numero 108 Wta e seconda testa di serie delle “quali”, che ha eliminato per 76(2) 75 Sara Errani, numero 185 del ranking mondiale. Peccato perché nel primo set la 32enne romagnola era avanti 4-0.

Infine la 32enne di Torino, numero 148 del ranking mondiale ed undicesima testa di serie delle “quali”, ha battuta per 62 36 64 la rumena Gabriela Talaba, numero 232 Wta: prossima avversaria l’australiana Astra Sharma, numero 126 Wta e sesta testa di serie delle “quali” (nessun precedente).

Subito fuori invece Jasmine Paolini: la 24enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 94 del ranking mondiale e prima testa di serie delle “quali”, si è fatta sorprendere dalla slovacca Kristina Kukova, numero 170 Wta, che si è imposta per 75 61.

Nel main draw – in attesa della conclusione delle qualificazioni – non ci sono azzurre. A guidare il seeding è l’ucraina Elina Svitolina, numero 7 del ranking mondiale: la 25enne di Odessa precede la britannica Johanna Konta, numero 15 Wta (attesa all’esordio dalla wild card Kim Clijsters), la kazaka Yulia Putintseva, numero 32 Wta, e la polacca Magda Linette, numero 33 Wta. Assente la bi-campionessa in carica, la spagnola Garbine Muguruza.

”SuperTennis”, la tv della Fit, trasmetterà in diretta ed esclusiva il torneo Wta International di Monterrey. Questa la programmazione:

lunedì 2 marzo – LIVE alle ore 17.00 e alle 21.00

martedì 3 marzo – differita alle ore 01.00; LIVE alle ore 17.00, alle 21.00 e alle 23.00

mercoledì 4 marzo – differita alle ore 01.00; LIVE alle ore 22.00

giovedì 5 marzo – LIVE alle ore 00.05, alle 18.00 ed alle 22.00

venerdì 6 marzo – LIVE alle ore 02.00, alle 04.00

sabato 7 marzo – differita alle ore 00.05; LIVE alle ore 02.00 e alle 04.00 (quarti); alle ore 21.00 (semifinale1)

domenica 8 marzo – LIVE alle ore 00.05 (semifinale2); LIVE alle ore 23.30 (finale)

Risultati

“Abierto GNP Seguros”

WTA International

Monterrey, Messico

2 – 8 marzo, 2020

$251.750 – cemento

QUALIFICAZIONI

Primo turno

Kristina Kukova (SVK) b. (1) Jasmine Paolini (ITA) 75 61

(2) Stefanie Voegele (SUI) b. Sara Errani (ITA) 76(2) 75

(10) Martina Trevisan (ITA) b. Dalila Jakupovic (SLO) 76(5) 63

(12) Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Daniela Seguel (CHI) 63 62

(11) Giulia Gatto Monticone (ITA) b. Gabriela Talaba (ROU) 62 36 64

Turno di qualificazione

(10) Martina Trevisan (ITA) c. (2) Stefanie Voegele (SUI)

(12) Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. Nadia Podoroska (ARG)

(11) Giulia Gatto Monticone (ITA) c. (6) Astra Sharma (AUS)

