Il Verona non si fa trovare impreparato dall’addio di Silvestri. Al posto dell’estremo difensore emiliano, gran protagonista nell’ultimo triennio con i colori gialloblu, ecco Lorenzo Montipò: il portiere è stato acquistato dal Benevento in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per 1 milione di euro. Classe 1996, Montipò lascia il Sannio dopo tre anni da protagonista con i giallorossi con una promozione dalla B alla A e una salvezza svanita a poche tornate. Nella stagione appena conclusa, quella del debutto del portiere in massima serie, in 37 partite ha sfoderato delle belle prestazioni (porta imbattuta in casa della Juventus) nonostante la difesa a dir poco allegra dei giallorossi (75 reti subite). Montipò ha grande personalità e ottimi riflessi. Deve necessariamente migliorare sulla gestione della palla dove spesso ha commesso errori banali. Sulla titolarità non vi sono dubbi. Sebbene il ragazzo, per problemi muscolari, tornerà ad allenarsi a ridosso delle prime gare ufficiali tra Coppa Italia e campionato, Pandur sarà il dodicesimo, con Berardi a fare il “ventiduesimo”. Se il Verona avrà una buona organizzazione difensiva, l’acquisto di Montipò potrebbe essere interessante. In ogni caso, in sede d’asta, consigliamo di ingaggiare l’estremo difensore scaligero dopo aver magari preso titolare e vice di una big per alternarlo settimana dopo settimana. Da prendere a non più del 2% del vostro budget, Montipò ha una nuova chance per meritare la Serie A, svanita nelle ultime giornate dello scorso campionato con il Benevento.