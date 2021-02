MONZA – Termina 0-0 l’incontro della venticinquesima giornata tra Monza e Cittadella , in programma all’U-Power Stadium. Per i padroni di casa non riesce l’avvicinamento alla prima posizione, occupata dall’Empoli che ha pareggiato con il Venezia, mentre il Cittadella non trova l’aggancio al Monza che resta a +3.

Offside Beretta. Balotelli si divora il gol

Il primo acuto di un incontro che stenta a decollare arriva al 19′: Dani Mota si

accentra e scocca un tiro angolato ma non potentissimo, su cui Maniero riesce ad intervenire, ma l’azione prosegue: Augusto serve per Balotelli che viene fermato. L’ex Milan reclama un intervento irregolare in area, ma l’arbitro lascia correre. Al 29′ buona occasione per il Cittadella: grande stacco di testa di Ogunseye che non trova di un soffio lo specchio della porta di Di Gregorio. Al 42′ rete annullata al Cittadella che ravvisa un offside, abbastanza dubbio, sul tocco ravvicinato di Beretta che aveva battuto Di Gregorio, che a sua volta aveva respinto un primo tentativo di Baldini. Nel recupero buono spunto di Ogunseye, ma l’arbitro Ros ravvisa un fallo, anche questo da rivedere, su Bellusci e l’azione sfuma. Succede poco nella ripresa. Il primo tentativo arriva dagli ospiti: al 9′ ci prova Iori il cui destro termina a lato di poco. Al 19′ D’Alessandro serve alla perfezione in area Balotelli che però sciupa un’occasione cristallina colpendo malissimo, tutto solo, il pallone.