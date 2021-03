FROSINONE – Frosinone e Monza impattano sul 2-2, per un pareggio più a Nesta vista la situazione d’emergenza dei gialloblù. Il tecnico romano ringrazia l’eurogol di Salvi nella ripresa, ma Brocchi deve il pari a Di Gregorio , strepitoso in pieno recupero. Un punto a testa che porta i ciociari a quota 34, con i brianzoli al terzo posto con 44 punti, ma con la possibilità di veder scappare

FROSINONE-MONZA 2-2: TABELLINO E STATISTICHE

Apre Iemmello, poi Paletta e Gitkjaer

I primi 15′ scorrono via praticamente senza sussulti, ma al primo affondo la gara si sblocca, con il Frosinone che va in vantaggio al minuto 17: lancio illuminante di Maiello in profondità per Iemmello che, complice l’intervento con il tempo sbagliato di Paletta, arriva a tu per tu con Di Gregorio e lo supera con un pallonetto meraviglioso che vale l’1-0. Passano solo 2′ e arriva il pareggio del Monza. Diaw si guadagna un calcio d’angolo che Scozzarella calcia per la testa di Paletta che, dopo la respinta di Bardi, insacca il gol dell’1-1 facendosi perdonare l’errore precedente. Dopo lo sprint le due squadre si “calmano”, almeno fino a fine primo tempo, quando il Monza passa avanti. Al 43′ Scozzarella pesca Gitkjaer con un lancio lungo e il danese, grazie ad uno splendido controllo orientato, si trova davanti a Bardi e lo fulmina per il gol del 2-1 che chiude di fatto la prima frazione di gioco.

Salvi, che gol! Brocchi ringrazia Di Gregorio

La ripresa comincia con l’immediato pareggio del Frosinone: a firmare il 2-2, al 46′, è un meraviglioso destro al volo ad incrociare di Salvi che brucia Di Gregorio sul cross di Vitale dalla fascia opposta. Due minuti dopo Iemmello manca la deviazione a pochi passi dalla porta. Tra il 70′ e il 72′ ci provano Novakovich, fermato da una gran parata di Di Gregorio che mette in angolo, e Diaw, pescato da Armellino ma disinnescato da Bardi. Si arriva così all’87’ quando il Frosinone protesta per un possibile mani in area di Frattesi e poi sfiora il terzo gol con un bolide di Ciano su cui c’è la gran risposta di Di Gregorio, che poi al 92′ si supera salvando i suoi dalla sconfitta con una parata strepitosa sul colpo di testa a botta sicura di Capuano. Allo “Stirpe” termina 2-2.