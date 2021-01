MONZA – Dopo il pareggio di ieri a Lecce che ha chiuso il tour de force di nove partite in 34 giorni per il Monza cominciano i cinque giorni di riposo concessi da mister Brocchi, con la ripresa degli allenamenti fissata per domenica pomeriggio a Monzello. Novità da Mario Balotelli, che si è fermato nel riscaldamento della sfida del Via del Mare: la risonanza a cui si è sottoposto ha

evidenziato un piccolodella coscia sinistra, con la sua situazione che verrà monitorata nei prossimi giorni. Per l’altro attaccante infortunato, Dany, una leggeradestro.