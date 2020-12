REGGIANA-MONZA 3-0: NUMERI E STATISTICHE

Maric, che occasione sciupata!

Brocchi chiede ai suoi di pressare altissimo sin da subito. Tra le fila della Reggiana, i primi a tirare sono Zamparo e il giovane Kargbo: in entrambe le occasioni Lamanna fa

Due papere e due gol subiti. Mazzocchi, sigillo finale

buona guardia. I padroni di casa costruiscono il gioco dal basso, con una manovra avvolgente che però latita di conclusioni in porta.avrebbe la chance di sbloccare il risultato, ma cicca clamorosamente un rigore in movimento, sparando addosso adconfuori causa. il portiere scuola Fiorentina risponde prontamente anche alla punizione di. Il primo tempo si conclude con una rasoiata di Kargbo, a pochi millimetri dal palo: Reggiana quasi in vantaggio.

Inizia la ripresa e Frattesi scalda il piede con un mancino deviato in corner. La Reggiana due minuti dopo invoca un rigore per una caduta di Lunetta in area, ma l’arbitro non concede nulla: gli emiliani reagiscono segnando il vantaggio con Radrezza dopo che Machìn ha perso disgraziatamente il pallone. Il Monza fallisce il pareggio all’ora di gioco: Mota Carvalho manda a lato un pallone estremamente invitante fuori dall’area piccola. La Reggiana invece fa del cinismo la sua arte, e Kargbo realizza il 2-0 su papera di Lamanna, che spinge in porta la sfera, diretta sul primo palo. Brocchi si gioca tre cambi tutti insieme: dentro Marin, Donati e Barillà per provare a riprendere in mano la partita. Ai brianzoli viene poi annullato per fuorigioco il gol di Gytkjaer, primo segnale dell’assalto biancorosso negli ultimi 10 minuti. Mazzocchi tuttavia chiude la partita pochi minuti prima del 90′ con un destro a giro da fuori area. prima del triplice fischio espulso Cambiaghi tra i padroni di casa.