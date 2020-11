Alvaro Morata si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League che vedrà impegnata la Spagna contro la Svizzera: “ Alla Juve sto molto bene e sono fortunato. Siamo una squadra giovane e bisogna essere fiduciosi. Sono la stessa persona, sono lo stesso giocatore. Impari dalle cose che accadono nella vita e nella carriera. Alla fine cambia molto tra essere in campo o Advertisements Chelsea l’ho avuta ma poi mi sono infortunato e non mi sono più espresso ad alti livelli in Inghilterra. La fiducia viene dallo stare in campo, facendo gol e continuando a giocare. Questo ti dà la tranquillità per avere più tempo per pensare e fare le cose per bene quando hai la palla e analizzare tutto quello che succede in campo “.

Fonte tuttosport.com

