Ci risiamo. Come già dopo la gara contro la Polonia, Alvaro Morata e la sua famiglia sono tornati a essere bersaglio da parte di haters che si accaniscono sui social augurando le peggiori sorti all’attaccante spagnolo e ai suoi familiari. Una situazione che aveva fatto soffrire parecchio la punta della Juventus, come lui stesso aveva spiegato , e che sembrava cessata dopo il suo gran gol contro la Croazia. Invece evidentemente la furia si era solo momentaneamente placata, ed è riesplosa in tutta la sua gravità dopo il rigore di Morata parato da Donnarumma nella semifinale di ieri sera.

La reazione

—

Ma, come già in precedenza, Alice Campello, moglie dell’attaccante, non ci sta e denuncia l’accaduto rendendo pubblici, sulle sue stories Instagram, i messaggi ricevuti: frasi inaccettabili, auguri di morte e malattie terminali per il marito e i figli e minacce. E risponde in prima persona agli haters, nella speranza, come lei stessa sottolinea, che “vengano presi provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile”. Un appello che non può che essere condiviso e sottoscritto.