Super Morata, Germania umiliata 6-0

Dalla Juventus alla Spagna, Morata ci mette 17′ per sbloccare la partita e lasciare il segno contro la Germania: dagli sviluppi di calcio d’angolo stacca più in alto di Gnabry e batte Neuer per l’1-0. È il settimo gol in nove gare per l’attaccante della Juve tra club e nazionale in questo avvio di stagione. Tedeschi timidi e spagnoli che sprecano il raddoppio davanti a Neuer, strepitoso a deviare il tiro di Ferran Torres. Poi, al 33′, il portiere del Bayern non può nulla: Olmo colpisce la traversa di testa, Ferran Torres raccoglie il pallone e spara di potenza in rete il 2-0. Al 39′ è addirittura 3-0: altro calcio d’angolo e altra incornata decisiva, stavolta di Rodri. Nel secondo tempo la musica non cambia, anzi si fa ancora più assordante per la nazionale di Löw che incassa il quarto e il quinto gol sempre da Ferran Torres, autore di una magnifica tripletta. Il 6-0 è di Oyarzabal. Spagna alle Final Four.

Il tabellino di Spagna-Germania