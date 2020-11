TORINO – Una mezz’oretta e via, a confermare un periodo come mai vissuto. È l’arco di tempo trascorso tra il momento in cui Alvaro Morata si è alzato, per entrare in campo al posto di Paulo Dybala , e il colpo di testa con cui ha deciso Juventus-Ferencvaros al 47’ st. Si è trattato del 2-1 che ha dato la svolta a una partita rivelatasi molto più scorbutica del previsto,

Obiettivo da raggiungere

Ed è quello che vuole fare proprio Morata, come ha raccontato ai microfoni di Uefa. com: «Vogliamo andare a Barcellona per giocarci tutto: puntiamo al primo posto. Contro gli ungheresi sembrava una partita di calcio di vent’anni fa, molto difensiva: è difficile così. In Champions qualsiasi squadra ti può fare male quindi siamo molto contenti di aver vinto perché tutto è ancora da decidere in vetta». Con appuntamento a martedì 8 dicembre, quando Barcellona e Juventus si troveranno di fronte al Camp Nou, per l’ultima partita del Gruppo G: i blaugrana dopo aver giocato in trasferta con il Ferencvaros, i bianconeri dopo aver ospitato la Dynamo Kiev. I padroni di casa avranno il 2-0 di Torino a loro favore, in caso di arrivo a pari merito la squadra di Andrea Pirlo dovrà vincere con tre reti di scarto. […]

