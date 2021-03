Oltre ad Italia-Irlanda del Nord , gare di qualificazioni ai Mondiali 2022 interessanti da un punto di vista… juventino sono state Ungheria-Polonia, Svezia-Georgia e Spagna-Grecia: Szczesny, Kulusevski e Morata sono scesi in campo dal 1′. La Svezia ha vinto (1-0), con Kulusevski che però è rimasto a secco, mentre la Polonia contro l’Ungheria è stata protagonista di una bella rimonta in due minuti (da 0-2 a 2-2) e poi ha recuperato anche il terzo gol ungherese (3-3 il finale). La Spagna ha invece pareggiato (1-1), dopo il gol dell’illusione di Morata, che al 33′ del primo tempo ha segnato con un sinistro dall’area piccola che si è infilato sotto la traversa. Per la cronaca, con la Juve è fermo dalla doppietta realizzata il 6 marzo nel 3-1 contro la Lazio. Tornando agli azzurri, Chiellini e Bonucci sono stati poco sollecitati nel 2-0 contro l’Irlanda del Nord, Chiesa è subentrato al goleador Berardi al 75′, mentre Bernardeschi è rimasto in panchina.

Sabato in campo

—

Per alcuni juventini è già ora del secondo round. A partire da De Ligt, che con la sua Olanda cercherà il riscatto dopo il 4-2 rimediato contro la Turchia di Demiral (che non è sceso in campo). Il difensore è stato pure protagonista della deviazione decisiva sul primo gol subìto e di una rete fantasma non assegnata su un colpo di testa “dentro-fuori”. Gli Orange se la vedranno sabato 27 contro la Lettonia, ad Amsterdam. La Turchia affronterà invece la Norvegia sul campo neutro di Malaga, alle 18. Ronaldo col suo Portogallo saranno invece in campo alle 20.45 contro la Serbia, dopo il risicato 1-0 ottenuto a spese dell’Azerbaigian nella gara d’esordio all’Allianz Stadium. Gara peraltro che CR7 ha commentato su Instagram: “Molto importante cominciare il nostro percorso di qualificazione ai Mondiali con una vittoria, congratulazioni alla squadra!”. Conclude il quadro il match che attende l’Under 21 azzurra contro i pari età spagnoli, in Slovenia: contro la Repubblica Ceca nella prima partita del girone dell’Europeo Frabotta non era sceso in campo, sabato chissà.