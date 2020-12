28 novembre scorso: partitaccia dei bianconeri culminata con un parapiglia al triplice fischio nel quale Morata aveva apostrofato l’arbitro Pasqua per alcune decisioni (non) prese: prima un rigore non concesso per invocato fallo sue poi uno per presunto fallo sullo stesso Morata. Da lì a pochi giorni (il primo dicembre), ecco il comunicato del giudice sportivo che recitava così: «due giornate di squalifica a Morata Alvaro per avere, al termine della partita, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo”.

TORINO – Forse che sì, forse che no. La speranza, comunque, c’è. La speranza che quest’oggi il tribunale d’appello federale – che esaminerà il ricorso presentato dalla Juventus – decida per uno “sconto di pena” nei confronti di Alvaro Morata e gli permetta, dunque, di essere convocato per la partita in programma domenica a Marassi tra il Genoa e la Juventus. L’attaccante era stato espulso al termine di Benevento-Juventus del

Le scuse

L’incredulità di Morata, a caldo, per il rosso subito ha assunto connotati ancor più massicci quando il giocatore ha saputo delle due giornate di stop che gli sono state appioppate. Non riteneva di aver offeso l’arbitro, e infatti ha poi spiegato: «Purtroppo non posso giocare per le prossime due partite, chiedo scusa all’arbitro perché può essere che abbia sbagliato ad interpretare il termine imbarazzante. Il problema è stato la parola. Avrò l’occasione di chiarire con lui ma chiedo scusa». Insomma, a quanto sostiene non voleva essere irrispettoso e forse qualche brutto scherzo glie l’ha fatto il non essere madre lingua. Di certo, comunque, ci sono le scuse urbi et orbi, che statisticamente sono affare decisamente meno consueto delle frasi irriguardose. Morata ha dunque saltato il derby contro il Torino, comunque vinto dai bianconeri e forse risultato autentica scintilla d’avviamento per i bianconeri in questa stagione. E in teoria dovrebbe essere spetattore ancora per una giornata. Tuttavia conserva ancora speranze di potre giocarci, contro il Genoa. E la Juve confida che possa essere accontentato. […]

