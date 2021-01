Dinamo Tirana, ecco Moriero e Miccoli

Oggi è avvenuta la presentazione dei due ex calciatori in conferenza stampa: “Sono venuto in Albania prima – ha detto Moriero – per osservare i giocatori. Non sono qui per soldi, perché non sono tutto. Abbiamo semplicemente incontrato il presidente Pontrelli e abbiamo capito l’importanza del progetto. Stiamo parlando di una squadra importante e il nostro obiettivo è continuare con questi risultati. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo lavorare ogni giorno per scrivere la storia, ma rimanendo con i piedi per terra. Non possiamo parlare di identità concreta o di obiettivi realistici, ma lavorare ogni giorno per crescere e migliorare“.