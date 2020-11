BUENOS AIRES (Argentina) – Veglia funebre di Diego Armando Maradona in corso, presso Casa Rosada, monumento nazionale e sede centrale del potere esecutivo della Repubblica Argentina. Pochissimi argentini hanno avuto l’onore e il privilegio di ricevere lì il loro ultimo saluto, un posto che il presidente Alberto Fernández ha ufficializzato ieri: “ Quando ho pensato di aprire la casa del Governo per Diego è perché da questi stessi balconi è Advertisements “. La decisione finale ovviamente l’ha presa la famiglia di Diego. In ballo c’era anche la possibilità di tenere la cerimonia sul campo dell’Argentinos Juniors.