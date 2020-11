“Eterna leggenda del calcio mondiale. Ciao Diego ” ha scritto la Roma, “La Federcalcio argentina e il presidente Claudio Tapia, esprimono il più profondo dolore per la morte della nostra leggenda, Diego Armando Maradona. Sarai sempre nei nostri cuori. Hasta siempre, Diego” l’ultimo saluto dell’AFA. “Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre“. Scrive in un tweet Franco Baresi , per tante volte avversario di Maradona in campo, con il suo Milan. “La morte di Maradona è una notizia terribile. Era più di un campione, era un genio del calcio, un fuoriclasse assoluto – ha commentato il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora – ha rappresentato in una stagione irripetibile i sogni e le speranze del popolo della mia città. Napoli piange, stasera”.

Addio a Maradona: da Pelé a Ronaldo e Pirlo

“E’ il nostro passato che se ne va”: è stato il primo commento di Michel Platini alla radio francese Rtl. “Un giorno, spero, giocheremo insieme a calcio in cielo” è l’omaggio di Pelé a Maradona. “Oggi è una notizia triste – scrive O Rei sul suo profilo Instagram – ho perso un caro amico e il mondo ha perso una leggenda. C’é molto di più da dire, ma per adesso possa Dio dare forza alla sua famiglia”. “Oggi saluto un amico e il mondo saluta un genio eterno. Uno dei migliori di sempre, un mago senza eguali. Se ne va troppo presto, lascia un’eredità senza limiti e un vuoto che non sarà mai riempito. Riposa in pace, fuoriclasse. Non sarai mai dimenticato” è invece il messaggio di dolore di Cristiano Ronaldo. Messi su Instagram: “Un giorno tristissimo per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia, ma non se ne va perché Diego è eterno. Mi tengo tutti i bei momenti vissuti con lui e approfitto per fare le condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici. RIP”. Si aggiungono anche Dybala (“Grazie per tutto Diego, riposa in pace”) e Totti: “Hai scritto la storia del calcio… Ciao Diego”. Pippo Inzaghi scrive così: “Rimarrai immortale per tutti quelli che amano il calcio. Grazie di tutto Diego, Riposa in Pace”. Mentre Koulibaly saluta Diego con queste parole: “Per me hai avuto parole che non dimenticherò mai. Io ora, nella mia testa, soltanto una: grazie. Per tutto. Per sempre. Kalidou”. Arriva anche l’omaggio di Pirlo: “Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego”.