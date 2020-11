TORINO – In onore di Diego Armando Maradona sarà osservato un minuto di silenzio stasera e domani prima degli incontri di Champions League e di Europa League. Lo ha deciso l’Uefa. Stesso discorso per le partite di Serie A in programma questo weekend, a seguito della scelta congiunta di Figc e Lega.

Fonte tuttosport.com

