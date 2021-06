Morire a soli venti anni. Seid Visin è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Era una giovane promessa del calcio etiope. Trasferitosi in Italia da bambino, ha vissuto per alcuni anni a Nocera Inferiore, la città dei suoi genitori adottivi, per poi trasferirsi a Milano e cercare di sfondare nel grande calcio. Prima del 2016-2017, il suo ultimo anno di attività a livello agonistico, Seid ha infatti vestito le maglie di Milan e Benevento, mettendosi in mostra nei settori giovanili dei due club. In ritiro, in quel periodo, condivideva la stanza con il quasi coetaneo Donnarumma.